Расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного ребенка продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, утром 9 июля прохожая обнаружила неподалеку от дома №95А на проспекте Фридриха Энгельса в Энгельсе пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Она позвонила в единую службу «112». Прибывшие на место медики госпитализировали малыша, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи выяснили, кто оставил ребенка. Этой женщиной оказалась 35-летняя жительница Энгельса. На допросе она сообщила, что ранним утром 9 июля у нее начались роды. За помощью врачей она не обращалась и воспитывать новорожденного не собиралась.

Поэтому гражданка завернула младенца в плед, вынесла на улицу и оставила там.

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Выяснилось, что у подозреваемой имеются несовершеннолетние дети. Следователи выяснят, в каких условиях они воспитываются и есть ли угроза их жизни.

Также будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики в части полноты и своевременности контроля за семьей подозреваемой.

Расследование уголовного дела продолжается.