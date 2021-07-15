Расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного ребенка продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Как сообщалось ранее, утром 9 июля прохожая обнаружила неподалеку от дома №95А на проспекте Фридриха Энгельса в Энгельсе пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Она позвонила в единую службу «112». Прибывшие на место медики госпитализировали малыша, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи выяснили, кто оставил ребенка. Этой женщиной оказалась 35-летняя жительница Энгельса. На допросе она сообщила, что ранним утром 9 июля у нее начались роды. За помощью врачей она не обращалась и воспитывать новорожденного не собиралась.
Поэтому гражданка завернула младенца в плед, вынесла на улицу и оставила там.
Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
Выяснилось, что у подозреваемой имеются несовершеннолетние дети. Следователи выяснят, в каких условиях они воспитываются и есть ли угроза их жизни.
Также будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики в части полноты и своевременности контроля за семьей подозреваемой.
Расследование уголовного дела продолжается.