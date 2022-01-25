Мэр Саратова Михаил Исаев подписал постановление об установлении платы за детсады — 181 рубль в день. 15,1 рубль в час для групп кратковременного пребывания, до пяти часов.
Документ подписан еще 30 декабря.
В сельских муниципальных детсадах один день ребенка обойдется в 135,9 — 181 рубль.
Деньги не нужно отдавать, если семья находится в социально опасном положении.
А еще если родители являются:
— работниками муниципальных образовательных учреждений из категории обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала, медработников, работников по приготовлению детского питания;
— работниками скорой медицинской помощи;
— педработниками до 35 лет, на период первых трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования, работающими в сельских населенных пунктах.
Наполовину сумма снижена для дошкольников из малоимущих и многодетных семей и детей педагогических работников муниципальных детсадов.