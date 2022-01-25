Мэр Саратова Михаил Исаев подписал постановление об установлении платы за детсады — 181 рубль в день. 15,1 рубль в час для групп кратковременного пребывания, до пяти часов.

Документ подписан еще 30 декабря.

В сельских муниципальных детсадах один день ребенка обойдется в 135,9 — 181 рубль.

Деньги не нужно отдавать, если семья находится в социально опасном положении.

А еще если родители являются:

— работниками муниципальных образовательных учреждений из категории обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала, медработников, работников по приготовлению детского питания;

— работниками скорой медицинской помощи;

— педработниками до 35 лет, на период первых трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования, работающими в сельских населенных пунктах.

Наполовину сумма снижена для дошкольников из малоимущих и многодетных семей и детей педагогических работников муниципальных детсадов.