Утверждены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Никитина». Здание находится в Саратове на улице Чернышевского, 116А.

Согласно постановлению правительства региона, она расположена вблизи памятника и огибает его. Разрешено строительство на данной территории, но в строгих параметрах: не более одного надземного этажа при общей высоте постройки не более восьми метров до конька кровли. Запрещено капитальное строительство, но разрешено озеленение, установка остановочных павильонов, строительство линейных инженерных коммуникаций.

Еще установлена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Она находится за объектом культурного наследия, ближе к Волге. Нормативно-правовым документом разрешено строительство не более 22 метров до наивысшей отметки конструктивных элементов здания.