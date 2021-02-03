Сегодня, 3 февраля, рядом с ФОК “Юбилейный” в Саратове установили первые 11 тренажеров для “Народного фитнес парка”, который обустроят по инициативе члена ОПы Вячеслава Максюты.

Всего собираются поставить 37 тренажеров.

Помогали их устанавливать местные жители, которые сами занимаются спортом. Как только построят специальную площадку для тренажеров, оборудование перенесут и окончательно установят в поселке Юбилейный.

Вячеслав Максюта отметил, что это только треть тренажеров, которые планируют завести. Это будет первая площадка в России, которую инициировали сами жители, причем глобального масштаба.

