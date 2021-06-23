В Саратовской области с 22 июня снова вводятся ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом гласит постановление за подписью председателя регионального правительства Романа Бусаргина.

С 24 июня до 8 июля предприятия общепита могут работать только до 23:00, но можно работать на доставку заказов и навынос. В таком же формате могут и работать предприятия из зон фудкортов в торговых центрах.

Исключение составляют подобные организации в аэропортах, на вокзалах, автозаправочных станциях.

Кроме того, приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общепита.

Еще приостанавливается «бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков для участия в различных мероприятиях» в гостиницах и подобных заведениях, кроме организаций отдыха и оздоровления детей.