Сегодня, 29 июля, анонимный балаковец рассказал в соцсетях о необычном поведении местной жительницы. К нему подошла только фраза «без комментариев».

В 11-м микрорайоне города женщина в одной сорочке вышла из подъезда с гипсоволокнистым листом в руках. Эта игрушка ей быстро надоела и она переключилась на стоящий Chevrolet.

Незнакомка то лежит, нежась на солнышке на капоте машины, то встает и хватается за голову. Но на одном месте ей усидеть очень трудно.

Активную даму через некоторое время задержали полицейские и вызвали ей скорую. Теперь врачи точно помогут женщине прийти в себя.

Все это попало на кадры видео, опубликованного в паблике «Балаково и балаковцы».

Напомним, это не первый случай странного поведения людей из-за употребления наркотиков в общественных местах. Ранее в Саратове мужчина в употреблении словно Тарзан скакал по чужим машинам и гулял по проезжей части. Привести его в чувство не могли даже сигналы машин.

Позже его задержала полиция и выяснилось, что гражданин находится в розыске за наркотики.