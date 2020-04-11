Водитель, которого вчера из-за многочисленных нарушений ПДД преследовали шесть экипажей автоинспекции, арестован на 13 суток, сообщает пресс-служба ГИБДД Саратова.

Напомним, вчера вечером на улице Чернышевского сотрудники ДПС попытались остановить нетрезвого 36-летнего водителя Ford Focus. Тот на требование не отреагировал и попытался уехать. Инспекторам пришлось организовать преследование, которое продолжалось почти через полгорода и, которому присоединились еще шесть патрульных экипажей. В результате нарушителя удалось «прижать» на перекрестке Зарубина и Астраханской и задержать. За время погони он неоднократно проехал на красный свет светофора, двигался «против шерсти» по улицам с односторонним движением, задел машину ДПС, а уже после задержания отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь.

Сегодня, 11 апреля, суд Кировского района Саратова арестовал мужчину на 13 суток.