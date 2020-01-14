Комитет по туризму области провел опрос среди населения «10 брендов Саратовской области».
Жители выделили объекты региона, по праву заслужившие внимания. Всего в опросе участвовали четыре тысячи респондентов.
Итак, саратовцы выделили бренды по популярности:
10. Река Волга;
9. Парк Победы;
8. Места, связанные с летчиком-истребителем Николаем Скомороховым;
7. Саратовский мост;
6. Питерская ветреная мельница ;
5. Красноармейский пряник;
4. Святой источник Параскевы Пятницы;
3. Змеевы горы в Воскресенском районе;
2. Фестиваль «Воскресенское варение»;
1. Утес Степана Разина.