Комитет по туризму области провел опрос среди населения «10 брендов Саратовской области».

Жители выделили объекты региона, по праву заслужившие внимания. Всего в опросе участвовали четыре тысячи респондентов.

Итак, саратовцы выделили бренды по популярности:

10. Река Волга;

9. Парк Победы;

8. Места, связанные с летчиком-истребителем Николаем Скомороховым;

7. Саратовский мост;

6. Питерская ветреная мельница ;

5. Красноармейский пряник;

4. Святой источник Параскевы Пятницы;

3. Змеевы горы в Воскресенском районе;

2. Фестиваль «Воскресенское варение»;

1. Утес Степана Разина.

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