В собственном доме сгорела 86-летняя женщина.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, трагедия произошла в 4.56 в селе Широкое Татищевского района Саратовской области.

Пламя вспыхнуло в деревянном доме на улице Советская, где жила 86-летняя пенсионерка.

Прибывшие по вызову соседей пожарные потушили возгорание. После тушения огня в жилище были обнаружены останки тела хозяйки, — информирует областное СУ СКР.

В настоящее время проводятся экспертизы, на основании которых следователи вынесут процессуальное решение.