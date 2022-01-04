В собственном доме сгорела 86-летняя женщина. 

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, трагедия произошла в 4.56 в селе Широкое Татищевского района Саратовской области. 

Пламя вспыхнуло в деревянном доме на улице Советская, где жила 86-летняя пенсионерка.

Прибывшие по вызову соседей пожарные потушили возгорание. После тушения огня в жилище были обнаружены останки тела хозяйки, — информирует областное СУ СКР.

В настоящее время проводятся экспертизы, на основании которых следователи вынесут процессуальное решение. 

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