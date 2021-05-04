В массовой аварии в Ленинском районе Саратова пострадали три человека, сообщает пресс-служба облспаса.

Сегодня, 4 мая, около 7:30 утра на проспекте 50 лет Октября столкнулись Mercedes, Volkswagen, Chevrolet и маршрутная ГАЗель. На место выезжали сотрудники ГИБДД, «скорой помощи» и спасатели. С места ДТП госпитализировали трех человек – 35-летнего водителя Mercedes в тяжелом состоянии, его 33-летнюю пассажирку и 42-летнего водителя Volkswagen.

Движение по проспекту 50 лет Октября на данный момент парализовано.