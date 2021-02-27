Домой Рубрики Новости Саратова Утром в Саратове бензовоз столкнулся с легковушкой РубрикиНовости Саратова Утром в Саратове бензовоз столкнулся с легковушкой По Новости Саратова - 27.02.2021 22 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня утром в Волжском районе Саратова произошло ДТП с бензовозом. Об аварии рассказала пользователи социальных сетей. На улице Усть-Курдюмская столкнулись бензовоз и Lada Kalina. В ДТП никто не пострадал. Подробности выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Восьмилетняя девочка погибла в ДТП легковушки и 3-х фур в Саратовской области Около 2 млн мальков рыбы выпустили в Саратовской области в прошлом году Жители Ровенского района возглавили рейтинг самых недисциплинированных плательщиков за вывоз мусора ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Утром в Саратове бензовоз столкнулся с легковушкой Новости Саратова - 27.02.2021 0 Сегодня утром в Волжском районе Саратова произошло ДТП с бензовозом. Об аварии рассказала пользователи социальных сетей. На улице Усть-Курдюмская столкнулись бензовоз и Lada Kalina.... Восьмилетняя девочка погибла в ДТП легковушки и 3-х фур в Саратовской... 26.02.2021 Около 2 млн мальков рыбы выпустили в Саратовской области в прошлом... 26.02.2021 Жители Ровенского района возглавили рейтинг самых недисциплинированных плательщиков за вывоз... 26.02.2021 Названа предварительная причина коммунальной аварии в Саратове 26.02.2021