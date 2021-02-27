Сегодня утром в Волжском районе Саратова произошло ДТП с бензовозом. Об аварии рассказала пользователи социальных сетей.

На улице Усть-Курдюмская столкнулись бензовоз и Lada Kalina. В ДТП никто не пострадал.

Подробности выясняются.