Во вторник 22 марта в областном центре остановились два трамвайных маршрута.

Как сообщили в группе «СГЭТ» в соцсети ВКонтакте, в 6.54 прервано движение трамваев №11.

Причина вынужденной остановки — поломка подвижного состава в районе Просечной, на Осипова.

Кроме того, в 6.57 прервано движение трамваев №3 также по причине поломки подвижного состава в районе «Навигатора» в направлении на 6-ю Дачную.

Как долго продлится простой вагонов, не уточняется.

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«СГЭТ» уточняет, что в настоящее время движение указанных трамваев восстановлено.