Сегодня утром в центре Саратова произошла массовая остановка трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба администрации города.

Сначала, приблизительно в 5:30 утра из-за короткого замыкания в контактной сети в районе Советской остановились трамваи маршрутов №3,9,10, 11 и троллейбусы №2,2А и 16. Затем в 7:54 в районе Детского парка остановились из-за поломки вагона трамваи №№9 и 10, а в 8:15 из-за схода вагона с рельсов встали трамваи маршрутов №№8, 7 и 2 на площади Орджоникидзе.

Движение было полностью возобновлено в 8:43 утра.