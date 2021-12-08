С утра 8 декабря в областном центре прервалось движение сразу четырех трамвайных маршрутов.

Как информирует паблик «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», на пересечении улиц Рахова и Советская встали трамваи самых востребованных направлений — № 3, 9, 10 и 11.

Уточняется, что трамваи № 3 от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного пер. движения нет. Трамваи № 9 от 1-го Просяного едут лишь до остановки «Газавтоматика».

Вагоны трамваев маршрута № 10 от Октябрьского поселка курсируют только до Детского парка. Ждущим в Мирном переулке пассажирам рекомендовано перейти к остановке «Детский парк». Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала двигаются пока только до улицы Осипова.

Сколько времени продлится такая ситуация, не уточняется.