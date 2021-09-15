Площадь возгорания составила сначала примерно 100 кв метров. Затем пламя распространилось на 800 кв метров.

Утром 15 сентября в Саратове во Фрунзенском районе загорелась станция технического обслуживания. ЧП произошло в районе завода «Серп и молот», — рассказали очевидцы.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал поступил на пульт дежурного в 8.26. Выяснилось, что вспыхнула СТО, расположенная в одноэтажном кирпичном здании на улице Астраханская, 88.

Клубы сильного дыма видны были даже жителям Энгельса.

Пожарные продолжают тушение станции. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Фото: соцсети