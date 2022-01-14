С утрара пятницы 14 января в областном центре снова наблюдаются перебои с общественным электротранспортом.

По состоянию на 7.30 все автобусы и троллейбусы курсируют по своим маршрутам в штатном режиме.

Что касается трамваев, то временно не ходят маршруты 2, 5, 7. Работы по расчистке путей и освобождению их от нависших под тяжестью снега веток продолжаются. Об этом сообщает утром 14 января пресс-служба мэрии.

Из-за снижения скоростного режима и сужения ширины периферийных дорог наблюдаются локальные заторы, что может привести к увеличению интервала движения общественного транспорта.

Мэрия Саратова по-прежнему просит жителей по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.