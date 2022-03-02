Утром 2 марта в центре Саратова остановились трамваи и троллейбусы сразу четырех маршрутов.

Как сообщили в профильной группе «СГЭТ» в соцсети ВКонтакте, в 09.04 на пересечении улиц Астраханской и Большой Казачьей произошла поломка подвижного состава.

В результате остановилось движение трамваев маршрутов № 3 и № 11, которые перенаправлены в сторону Мирного переулка.

ДТП на перекрестке улиц Астраханской и Кутякова с 9.20 остановило движение троллейбусов № 5 и №5А. В направлении Музейной площади электротранспорт пока также не идет.