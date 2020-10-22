И.о вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин на сегодняшнем заседании оперштаба рассказал о ситуации по коронавирусу в регионе.

Сейчас она остается напряженной, нужно быть готовым к любым вызовам.

По его словам, общая задача — добиться полного исполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Он рассказал, что сегодня проводил совещание с руководителями аптечных сетей. Они сказали, что медикаменты на складах есть, но люди мгновенно все скупают, причем здоровые.

Проведены переговоры с поставщиками об увеличении объемов отгрузки лекарств в регион.