С 2020 года в Саратовской области увеличили размер выплаты на третьего и последующих детей, сообщает министерство социального развития региона.

Финансовую поддержку многодетных семей ввели в 2013 году. Тогда соцвыплата составляла 6, 495 рублей. С января текущего года она выросла более чем на три тысячи и составила 9, 723 рубля.

Кроме того, с нового года молодые семьи с одним ребенком тоже будут получать пособие от пособие. Сейчас оно составляет 9,708 рублей, а срок выплаты — до достижения ребенком возраста трех лет.

Также многодетные семьи поощряются региональным маткапиталом за третьего и последующих рожденных или усыновленных детей. Сегодня его размер составляет 107 тысяч 848 рублей.