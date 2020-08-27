Марксовским следственным отделом завершено расследование уголовного дело в отношении 39-летнего мужчины, который обвинен в распространении и хранении порнографических материалов с детьми. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Установлено, что житель Марксовского района в июле 2018 года отправил со своего телефона через WhatsApp порноизображения детей, не достигших 14-летнего возраста. Данный факт был выявлен сотрудниками правоохранительных органов.

Задержанный мужчина не стал сопротивляться и сознался в содеянном.

Теперь его осудят по всей строгости закона. Подобное преступление относится к категории тяжких, за него возможно получить максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.