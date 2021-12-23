В Саратове уволили водителя третьего маршрута, который 23 декабря высадил беременную женщину из салона транспорта.

Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко.

В транспорте начали массово отказывать терминалы для оплаты проезда картой. У женщины не было с собой наличных, поэтому ее и высадили в 17-градусный мороз.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации и впредь не допускать подобных случаев.

Отметим, что пожаловаться можно по телефонам: 28-69-48 или 240-240.