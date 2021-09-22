По данным на 22 сентября, в Саратовской области по ОРВИ и коронавирусу закрыты 12 школ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Из-за введения карантина по коронавирусу полностью закрыты две школы Калининского района, в них 100 учеников и 20 педагогов. Помимо этого, закрыты 180 классов в 94-х школах, в них 4535 школьников и 117 учителей.

Также из-за высокой заболеваемости коронавирусом ушли на карантин и 32 группы в 28-ми детских садах, в них 548 малышей и 51 воспитатель и 10 групп в высших учебных заведениях, в них 292 студента и один педагог.

Помимо ковида, высокий уровень опасности представляет и ОРВИ. В последние дни фиксируется увеличение заболеваемости гриппом, из за чего полностью закрыты 10 школ, а также четыре детских сада. Это еще полторы тысячи детей.

Помимо этого, из-за ОРВИ закрыли 89 классов в 30-ти школах, в которых 1365 детей, и шесть групп в четырех детских садах, в которых 92 малыша.

В восьми ВУЗах в регионе 131 студент заболел коронавирусом, заразились также 52 преподавателя. На дистанционное обучение ушли 1394 студента 79 групп в трех разных ВУЗах.