В рамках акции #ДОБРОВСЕЛО в деревне Юрловка узкие врачи-специалисты из Саратова провели прием граждан.

Были осмотрено около 50 человек.

Напомним, в 2022 году после пандемийных ограничений возобновилась Всероссийская акция #ДОБРОВСЕЛО, организуемая Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Аппаратом Правительства РФ и Федеральным агентством по делам молодежи.

В Саратовской области первая в этому году мобильная бригада, в состав которой вошли узкие специалисты Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В.И. Разумовского, специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики региона и волонтеры-медики, отправилась в деревню Юрловка Саратовского района.

Медики провели экспресс-обследование жителей, направленное на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, включающее в себя: ЭКГ-обследование, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы и холестерина крови, индекса массы тела и др.

Врачи — узкие специалисты Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В.И. Разумовского: невролог, офтальмолог, кардиолог, — осмотрели жителей, выдали рекомендации по дальнейшему добследованию и лечению.

Доставка жителей старше 65 лет осуществлялась транспортом службы министерства труда и социальной защиты населения. Волонтёры-медики занимались благоустройством прилегающей к ФАПу территории.

Такие акции будут продолжены, — сообщили в министерстве здравоохранения области