За минувшие сутки в 12 районах области впервые не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Между тем, число заболевших ковидом плавно снижается: 31 декабря в Саратовской области зарегистрировано 276 новых случаев коронавируса.

Общее количество заболевших в области составляет 133 046 человек.

Районы, в которых за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19: Балтайский, Екатериновский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Перелюбский, Ровенский, Романовский, Татищевский, Турковский.

Об этом сообщает оперативный штаб.

Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 12;

— 7-14 лет – 6;

— 15-19 лет – 20;

— 20-29 лет – 18;

— 30-39 лет – 35;

— 40-49 лет – 51;

— 50-59 лет – 25;

— старше 60 – 109.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 44, с признаками ОРВИ — 232.