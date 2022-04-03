За сутки уровень воды поднялся в 12 реках. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По состоянию на утро 3 апреля вскрытие рек наблюдается в 14 районах: Аткарский, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский, Татищевский, Романовский, Турковский, Ртищевский и Пугачевский.

За сутки уровень воды поднялся в следующих реках:

— р. Соболейка в Базарно-Карабулакском районе (+3 см);

— р. Уза в Базарно-Карабулакском районе (+35 см);

— р. Медведица в Аткарском районе (+160 см), в Лысогорском районе (+15 см);

— р. Аткара в Аткарском районе (+62 см);

— р. Хопёр в Ртищевском районе (+15 см), в Турковском районе (+10 см), в Аркадакском районе (+42 см);

— р. Алай в Балтайском районе (+32 см);

— р. Карай в Романовском районе (+43 см);

— р. Щербедина в Турковском районе (+5 см);

— р. Рысь в Турковском районе (+5 см);

— р. Волга в Вольском районе (+1 см);

— р Казанла в Вольском районе (+10 см);

— р. Идолга в Татищевском районе (+2 см).