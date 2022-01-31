Сегодня, 31 января, на очистке дворовых территорий многоквартирных домов работает 111 единиц спецтехники с учетом техники малой механизации, 1776 дворников, 56 бригад на очистке крыш, сообщает мэрия.

Сотрудниками комитета по ЖКХ проведено обследование придомовых территорий 298 многоквартирных домов на предмет их содержания в зимний период.

По 142 адресам управляющими организациями проводятся работы по очистке крыш домов и дворов, тротуаров, дворовых проездов от снега и наледи. Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда не выявлены.

По 156 адресам меры по очистке придомовых территорий от снега и наледи не приняты. Комитетом выданы

предписания на устранение выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

Из нарушений по 29 многоквартирным домам, выявленных накануне, устранено по 14 территориям, по 15 домам выданы предписания.