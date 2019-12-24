В 2019 году 80-летняя жительница Саратовской области впервые вышла замуж. Об этом «АиФ-Саратов» рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

По ее словам, за истекший период текущего года в регионе было зарегистрировано почти 13 тысяч браков и чуть более 9 тысяч разводов. Говоря о самых уникальных случаях, он вспомнила две пары — 89-летнего жениха и 80 невесту, для которой этот брак стал первым.

Другой случай — это молодожены, разница в возрасте которых составляет 36 лет. При этом Юлия Пономарева отметила, что чаще всего люди вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет.