Открытие новых производств на территории Саратовской области позволило создать около шести тысяч новых рабочих мест. Такой итог уходящего года подвел 23 декабря губернатор Валерий Радев в ходе заседания регионального правительства.

«Дальнейшие планы — еще более внушительные. На Балаковском металлургическом заводе реализуется проект по модернизации производства, который в ближайшие 2-3 года даст около шести тысяч рабочих мест», — поделился он перспективными планами.

Кроме того он рассказал о намерении компании «Русагро» расширить свое присутствие на территории Саратовской области — они намерены вложить в развитие своего масложирового направления деятельности порядка 6 миллиардов рублей и создать более 300 новых рабочих мест в Саратове, Аткарске и Балакове.

Также создавать новые рабочие места поможет и развитие уже имеющихся в регионе предприятий. В числе лидеров Валерий Радаев обозначил завод «ВолгаГидро», группу компаний «Рубеж», центр малотоннажной химии.