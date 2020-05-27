ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» продолжает осуществлять перекладку внутридворовых коммуникаций в ходе реализации производственной программы. Изношенные стальные трубы меняются на современные полиэтиленовые водопроводы.

На этой неделе выполнены работы по ул. Прудная, 7. Силами новой бригады ООО «КВС», созданной в апреле 2020 года и специализирующейся по замене вводов в дома, выполнены работы по монтажу новой запорной арматуры и замене водовода d110 мм протяженностью 34 м.

Материалы и оборудование, используемые при производстве работ, полностью соответствуют современным техническим требованиям. Срок эксплуатации новых водоводов составит не менее 50 лет.

Напоминаем потребителям, что абоненты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» могут задать любой интересующий их вопрос (о пониженных параметрах ХВС, подать заявку на опломбировку приборов учета или получить информацию о подключении услуг КВС) по единому круглосуточному телефону контакт-центра компании (8452) 32-00-00.