Вчера, 16 марта в “Фабрике процессов” прошло выездное заседание комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий Саратовской областной Думы. Одной из тем для обсуждения стала реализация национального проекта “Производительность труда”, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным на территории региона.

Была презентована никальная учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», на которой сотрудники предприятий в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также могут оценить улучшения, влияющие на операционные и экономические показатели деятельности производства. Всего с 2019 года на «Фабрике процессов» обучилось более 296 сотрудников 17 саратовских предприятий.

Также, по озвученной информации, в 2021 году национальный проект по повышению производительности труда будет дополнен нововведениями.

— Планируется запуск первых платформенных решений цифровой экосистемы национального проекта, которые позволят предприятиям-участникам в реальном времени проводить диагностику бизнеса, выявляя проблемные места, а также моделировать сценарии развития, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей производственной системы, — подчеркнул первый заместитель министра экономического развития Саратовской области Дмитрий Муравьев.

С текущего года реализуются проекты с расширенной поддержкой Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.