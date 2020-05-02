Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ремонте федеральных дорог Саратовской области в 2020 году. Видеообращение спикера ГД опубликовано в Instagram его сторонников Volodin.saratov

— Друзья, много вопросов приходит в паблик: будут ли ремонтироваться в этом году федеральные дороги, ставшие такими буквально за прошлый, позапрошлый год? Это дорога Саратов — Озинки, Саратов — Ртищево — Тамбов, Саратов — Алгай. Когда отремонтируют дороги самые протяженные? 300 км дорога на Озинки, более 200 км дорога на Ртищево и затем на Тамбов, около 200 км дорога на Алгай. Хочу вас заверить: в этом году будут проведены большие ремонтные работы на этих дорогах, — заявил Володин.

По его словам, средства, выделенные на их ремонт, составляют более 50% от всего объема дорожного фонда Саратовской области.

Как заявил председатель Государственной думы, за счет областных ресурсов эти дороги не смогли бы привести в нормативное состояние. В пример он привел трассу Саратов — Алгай.

— На нее выделено 1,5 млрд. Это позволит 164 км привести в нормативное состояние в этом году, а завершить работы на будущий. По дороге Саратов — Ртищево — Тамбов выделено 1 млрд 300 млн. Будет в текущем году отремонтировано 105 км. Дорога Саратов — Озинки самая протяженная, самая тяжелая. На нее выделено 3 млрд 600 млн. Будет отремонтировано 111 км. Все работы будут завершены на будущий год. Но в этом году, если хотите, основная часть работ будет проведена. А так как в прошлом году работы также проводились, а по дороге Саратов — Озинки мы начинали их еще в позапрошлом году, то останется совсем немного, — отметил Вячеслав Володин, добавив, что сейчас остается контроль за качеством, за сроками.

Деньги на ремонт уже поступили в регион, «благодаря тому, что мы приняли новые нормы федерального закона, правительство реализовало задачу, которую поставил президент, чтобы средства в регионах уже были в январе».

По словам Володина ремонт дорог также включает в себя рабочие места, отчисления в бюджет.

— Это федеральные инвестиции, причем такие большие. Важно, чтобы все было сделано эффективно. Спасибо большое, — заключил политик в своем обращении.