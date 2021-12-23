Сегодня, 23 декабря, состоялось внеочередное 78-е заседание Саратовской областной думы, на котором обсудили бюджет уходящего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Доходы регионального бюджета выросли на 12,6 млрд рублей с помощью дополнительных налоговых и неналоговых доходов. Расходы в бюджете при этом увеличились на 3 млрд рублей.

По словам и.о министра финансов Ирины Бегининой, в регионе планируют увеличить ассигнования. ТФОМС получит 1,8 млрд рублей на оказание медицинской помощи, а на жилье для детей-сирот потратят 1,4 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2021 году сократили на 9,6 млрд рублей. Так, в 2022 году дефицит бюджета составит 8,2 млрд, а в 2023 — 5,4 млрд.