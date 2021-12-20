За 2022 год планируется отремонтировать тротуар на 77 уличных участках Кировского и Заводского районов Саратова. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на своем Телеграм-канале.

В их список входят улицы Горького, Вольская, Большая Садовая, Большая горная и еще ряд улиц. Всего в Кировском районе планируется благоустройство 37 участков улиц.

Седи улиц Заводского района планируется провести ремонт участков улицы Орджоникидзе, Ново-Астраханского шоссе, проспекта Энтузиастов и Чернышевской. В Заводском районе планируется обновить тротуар на 40 участках.