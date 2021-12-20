Домой Рубрики Новости Саратова В 2022 году в Саратове откроют IKEA РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В 2022 году в Саратове откроют IKEA По Новости Саратова - 20.12.2021 132 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове в 2022 году откроют центр заказов IKEA — на втором этаже ТЦ «ТАУ Галерея». Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети. Генеральный директор компании Понтус Эрнтелл отметил, что в регионе видят большой потенциал для работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михаил Исаев поручил сбить сосульки с крыш и отловить бродячих собак Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в Wink В Саратове установили 19 светофоров ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михаил Исаев поручил сбить сосульки с крыш и отловить бродячих собак Новости Саратова - 20.12.2021 0 Мэр Саратова Михаил Исаев отдал ряд распоряжений своим подчиненным, сообщает пресс-служба городской администрации. Глава города поручил расчистить крыши зданий от снежных подушек, которые могут нести... Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой... 20.12.2021 В Саратове установили 19 светофоров 20.12.2021 Жители Саратова блокируют работы по разбору аварийного дома 20.12.2021 Крымская улица в Саратове осталась без воды 20.12.2021