В Саратове в 2022 году откроют центр заказов IKEA — на втором этаже ТЦ «ТАУ Галерея». Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.

Генеральный директор компании Понтус Эрнтелл отметил, что в регионе видят большой потенциал для работы.