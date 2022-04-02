Опубликован список тротуаров, которые отремонтируют в этом году в Саратове. Он появился в телеграм-канале спикера ГД Вячеслава Володина.

По инициативе и поддержке Володина третий год продолжается большая работа по ремонту тротуаров.

Сегодня был опубликован список адресов Кировского и Заводского районов, где будут приведены в порядок пешеходные зоны в рамках завершения программы.

В прошлом году этот проект был реализован на 100% в 4-х районах Саратова: Ленинском, Фрунзенском, Октябрьском, Волжском.