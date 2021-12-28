В Саратове в 2022 году планируют восстановить еще шесть памятников архитектуры, об этом вчера, 27 декабря, заявила глава комитета по архитектуре Анастасия Пузанова.

Это два детских сада — №14 «Ежик» и №8 «Ягодка», школа № 1, Русская православная классическая гимназия, здание Торгового дома А.Бендера и одно из зданий комплекса Верхнего базара, построенные во второй половине 19 века.

Они находятся в муниципальной собственности. Планируется провести историко-культурную и государственную строительную экспертизы.