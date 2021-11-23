В Саратовской области планируется отреставрировать еще 14 объектов культурного наследия. Об этом сообщив председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В их число вошли шесть уникальных исторических зданий: научные библиотеки на Горького и Челлюскинцев, усадьба Борисовых-Мусатовых, краеведческий музей в Марксе, торговый дом Шмидта в Балаково и дом купца Менькова в Марксе.

Еще девять объектов уже начали реставрировать в текущем году и планируют закончить к следующему.

Напомним, к концу 2021 года планируется завершить пять объектов историко-культурного наследия: Музей-усадьба Чернышевского, дом-музей Кузнецова, дом Александровского краеведческие музеи в Вольске и Хвалынске.