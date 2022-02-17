Саратовская область традиционно входит в десятку регионов с лучшими показателями АПК и понижать планку нельзя. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Целевой ориентир по урожаю-2022 – 4,4 млн. тонн зерна.

-Поддержка аграриев и расширение ярмарочной торговли должны стабилизировать цены на продукты питания. Нельзя недооценивать и роль ярмарок как действенного инструмента стабилизации цен. Здесь мы работаем системно, и наш опыт перенимают многие регионы. В пик сезона по всей области действовали 380 ярмарок, на которых местные производители без посредников реализовывали свою продукцию. Благодаря этим мерам удалось не допустить резкого роста цен на основные продукты питания. В Саратовской области они ниже, чем по ПФО, — отметил губернатор.

В Саратовской области более 30 предприятий получили свыше 190 млн. рублей господдержки на производство муки, хлеба, подсолнечного масла и сахара. Кроме того, на стимулирование молочного животноводства из федерального центра выделено 131 млн. рублей.

Расширяются меры региональной поддержки АПК. В прошлом году на развитие молочного животноводства дополнительно выделено 100 млн. рублей. В этом году планируется продолжить поддержку этой отрасли. Вырастет субсидия производителям овощей и картофеля – с 10 до 30 тыс. рублей на гектар.