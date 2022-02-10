В 25 районах Саратовской области готовятся к предстоящему весеннему паводку. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Значительный подъем воды ожидается на реках Аткара, Медведица, Хопёр, Большой и Малый Узень, Большой и Малый Иргиз, Карай, Терса.

Под руководством зампреда Александра Соловьева 2 марта проведут командно-штабную тренировку по подготовке к весеннему половодью. Учения пройдут в несколько этапов. В ходе них будет проверена готовность систем оповещения населения, диспетчерских служб и техники.