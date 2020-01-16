Энергетики в середине января решили оставить покровчан без тепла на 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Завтра, 17 января в 6:00 утра в 26 домов в Энгельсе прекратится подача тепла. В зону отключения попали дома по адресам: Полтавская, 17, 29, 29а, 31, 33, 35, 42, 44, 46, 49, 52, 58, 54, 56, 60, 62; Ломоносова, 35, 37, 39, 41; Марины Расковой, 8, 12, 14, 16, 18, 20.

Возобновить теплоснабжение планируется в 16:00 в этот же день. За время отключения энергетики планируют провести ремонт повреждения на трубопроводе.