Из за ремонтных работ на городском водопроводе, сегодня, 31 августа, в трех районах Саратова отключили холодную воду, сообщает пресс-служба КВС.

Из-за ремонтных работ на Шелковичной, 209, холодной воды в домах 186 — 216 по улице Шелковичная не будет до 20:00.

В свази с работами УК «Жилстрой сервис» на собственных коммуникациях, холодную воду по адресам Зенитная 18, 20; Навашина, 5, 7, 9, 11, 11а; Геофизическая, 42/48; 50/54 отключили до 20:00.

Холодную воду отключили в доме 49 по улице Политехническая. В доме идет ремонт водопровода. Время окончания работ пока не сообщают.