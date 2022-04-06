Сегодня, 6 апреля, в Саратовской области ограничено движение транспорта в пяти районах на шести участках дорог регионального значения, в том числе по четырем низководным мостам.

В Дергачевском районе закрыта автомобильная дорога «Демьяс – Восточный» – перелив на участке 150 м, высота перелива 0,5 м.

В Лысогорском районе закрыт мост через р. Медведица на км 15+560 автоподъезда к с. Атаевка – перелив 0,34 м, автоподъезд к с. Атаевка от автодороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» – перелив на участке 89 м высотой 0,9 м, а также мост через р. Медведица на км 0+692 автоподъезда к с. Невежкино – перелив 0,89 м и автоподъезд к с. Невежкино от автомобильной дороги «Шереметьевка-Урицкое – Широкий Карамыш — Большие Копены» — перелив на участке 34 м высотой 0,4 м.

В Новоузенском районе закрыт автоподъезд к п.Чертанла от автомобильной дороги «Новоузенск-Основной» — перелив на участке 150 м высотой 0,3 м.

В Ртищевском районе закрыт мост через р. Хопер на автоподъезде у д.Нестеровка – перелив 0,5 м и автоподъезд к мостовому переходу через р. Хопер у д.Нестеровка – перелив на участке 140 м высотой 0,7 м

В Самойловском районе закрыт мост через р.Терса на км 2+111 автоподъезда к с. Песчанка – перелив 2 м и автоподъезд к с. Песчанка от автодороги «Самойловка – Казачка» — перелив на участке 200 м высотой 0,3

Также в области организовано пять лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском, Самойловском районах.