В Управление Россельхознадзора по Саратовской области поступила заявка на выдачу сертификата, подтверждающего фитосанитарное состояние ячменя в городе Красный Кут.

Сотрудником проведен отбор образцов продукции на экспорт для установления состояния ячменя. При проведении лабораторной экспертизы в ФГБУ «Саратовская МВЛ» выявлено наличие семян горчака ползучего в партии весом 75 тонн. Это один из самых вредоносных сорняков в мире, он засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга, пастбища.

Выпуск такой продукции с наличием подобных вредных объектов запрещен, поэтому было принято решение отозвать эту партию.