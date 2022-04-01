В 9 районах поднялся уровень воды в реках. Подтоплений нет, сообщает сегодня, 1 апреля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По состоянию на утро 1 апреля вскрытие рек отмечается в 13 районах: Аткарский, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский, Татищевский, Романовский, Турковский, Ртищевский.

Зафиксирован подъём уровня воды за сутки на реках Медведица (+15 см) и Аткара (+11 см) в Аткарском районе, реке Хопер (+14,5 см) в Аркадакском районе, рек Алай (+9 см) в Балтайском районе, реке Соболейка (+3 см) в Базарно-Карабулакском районе, реке Медведица (+5 см) в Лысогорском районе, реке Карай (+14 см) в Романовском районе, реках Хопер (+10 см), Щербедина (+10 см) и Рысь (+20 см) в Турковском районе, реках Волга (+2 см) и Казанла (+19 см) в Вольском районе, реке Хопер (+50 см) в Ртищевском районе.

Подтоплений населенных пунктов, дорог и мостовых переходов нет.