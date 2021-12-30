29 декабря при главе муниципального образования «Город Саратов» Михаиле Исаеве состоялось совещание, посвящённое реализации антикоррупционной политики в 2021 году.

В совещании приняли участие заместители главы администрации МО «Город Саратов», руководители структурных подразделений, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства Саратовской области, доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Камиль Рамазанов, а также прокурор города Саратова.

На совещании были рассмотрены вопросы анализа работы отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений администрации города в сфере профилактики коррупционных правонарушений, состояния работы по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством в сфере противодействия коррупции, обеспечения контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

Одним из наиболее значимых итогов антикоррупционной работы в администрации города стало существенное расширение перечня должностей муниципальной службы, замещение которых накладывает на гражданина обязанность представлять сведения о личных и семейных доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В связи с увеличением таких должностей участники мероприятия обсудили процедурные аспекты проведения качественной проверки полноты и достоверности сведений о доходах, при серьёзном увеличении нагрузки на специалистов кадровых подразделений по профилактике коррупционных правонарушений.

Михаил Исаев позитивно оценил работу по усилению антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих и обратил особое внимание на необходимость консультирования и обучения

муниципальных служащих, которые впервые будут проходить процедуру подготовки и представления справок о доходах.

«Планирование и организация дополнительного обучения муниципальных служащих администрации города по программам повышения квалификации в сфере противодействия коррупции также были названы в числе приоритетных задач на следующий год. Обсуждаемые на совещании приоритеты и проблемы реализации антикоррупционного законодательства станут основой для актуализации практических кейсов и заданий для служащих в рамках программ повышения квалификации ПИУ РАНХиГС, что позволит обеспечить снижение количества совершаемых муниципальными служащими ошибок и нарушений при соблюдений требований антикоррупционного законодательства», – прокомментировал вопросы мероприятия Камиль Рамазанов.

В ходе совещания руководителям структурных подразделений администрации города были даны соответствующие поручения, направленные на проведение дополнительных разъяснительных мероприятий с муниципальными служащими по соблюдению ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Также руководителям структурных подразделений были даны поручения, направленные на исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы.