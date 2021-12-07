Администрация Фрунзенского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах местных жителей на яму в центре города.

Напомним, на выезде со двора, расположенного на улице Рахова 137, две недели назад коммунальщики раскопали яму, которая так и осталась посреди дороги.

-Земляные работы по адресу Рахова, 137 проводились в рамках выданного разрешения. За нарушение установленного органами местного самоуправления срока восстановления благоустройства территории после проведения земляных работ в адрес ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, -сообщили в администрации.