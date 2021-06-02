В международном аэропорту «Гагарин» в Саратовской области открылся пункт тестирования на новую коронавирусную инфекцию от ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Он находится на первом этаже аэровокзала, работает круглосуточно и без выходных. Исследование проводится двумя методами: ПЦР на выявление SARS-CoV-2 и экспресс-тест на SARS-CoV-2 (методом

иммунохроматографического анализа).

Забор биоматериалов проводится в специально оборудованном процедурном кабинете с соблюдением всех рекомендуемых мер профилактики распространения новой инфекции. Воспользоваться услугой может любой желающий, при себе нужно иметь паспорт.

Результаты анализов сообщают по СМС, номеру телефона или адресу электронной почты. Результат тестирования выдается на бланке организации на русском или английском языках (по желанию).

Вопросы о тестировании можно задать по номеру телефона +79918390173 или на стойке информации в аэровокзале.