Специалисты воздушной гавани «Гагарин» составили портрет типичного пассажира, сообщает пресс-служа аэропорта.

В течении двух месяцев среди пассажиров, провожающих и встречающих лиц проводился опрос, по итогам которого выяснилось: чаще всего авиауслугами пользуются мужчины и женщины от 25 до 44 лет с высшим образованием. Из них большинство приезжают в аэропорт за полтора часа до вылета и предпочитают регистрироваться в зале терминала.

Большее количество перелетов осуществляется ради встречи с близкими людьми. Также типичный пассажир постоянно живет в нашем регионе, а 78 процентов опрошенных предпочитают прямые рейсы. Помимо этого, 68 процентов летают одни и лишь 18 процентов — семьей.