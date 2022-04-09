В аэропорту Саратова «Гагарин» иностранный гражданин стал жертвой мошенника.

Как сообщили в Приволжском ЛУ МВД на транспорте, пострадавшим оказался 32-летний иностранный студент одного из столичных вузов.

Мужчина хотел найти в России продавцов чечевицы.

Для этого в начале февраля на сайте российского агропромышленного сервиса иностранец познакомился с посредником между продавцами и покупателями зерновых культур.

В конце марта оба мужчины приехали в Саратовскую область, чтобы посмотреть образцы местной чечевичной продукции.

Однако во время переговоров иностранца не устроила предлагаемая продавцом цена.

Тогда посредник предложил свои услуги, сообщив, что сам продаст товар.

За эти услуги студент передал в аэропорту «Гагарин» мужчине сумку с более чем 13 млн руб.

Аферист какое-то время по телефону убеждал иностранца, что ищет товар, но потом перестал отвечать на звонки.

По подозрению в совершении мошенничества транспортные полицейские задержали в Москве 36-летнего жителя столицы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ

Обвинчемый взят под стражу.