В Саратове прошла масштабная патриотическая акция «Бессмертный полк». Более 120 тысяч жителей прошли по центральным улицам города с портретами родных и близких, отдавших жизнь за Родину.

-Все эти люди — свидетельство того, что память о наших воинах, освободивших мир от фашизма, живет и передаётся из поколения в поколение. Хранить эту память — наш долг.

В этот день все мы вспоминаем подвиги, которые совершили наши бабушки и дедушки, их жизненный путь и пример, который они подавали нам своим трудом и отвагой, — написал вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он также принял участие и пронес портреты дедов.